В сети появились намёки на выход новой версии Xiaomi Mi 10 на процессоре Samsung

Эта информация стала известна из скриншота базы данных Geekbench. На нём указан некий смартфон Xiaomi Mi 10E. Если верить утечке, то протестированный телефон работает на процессоре Samsung Exynos 990 и имеет 8 ГБ оперативной памяти. В качестве операционной системы у аппарата выступает Android 10.

Что касается самих результатов теста, то они такие: 913 баллов в однопоточном режиме и 2755 — в многопоточном.

Если утечка правдива, то мы сталкиваемся с необычной ситуацией. Стандартный Xiaomi Mi 10 работает на платформе Snapdragon 865. Зачем компании устанавливать Exynos 990 в новой версии устройства, неясно.