В сети появились новые рендеры грядущих iPhone

Как и любые другие неофициальные рендеры воспринимать их нужно с долей скепсиса. Итак на последнем изображении показана старшая модель iPhone 12 Pro Max. В ней угадывается дизайн старого iPhone 4, если говорить об общей форме устройства. В целом, внешность iPhone 12 Pro Max не слишком отличается от внешности младших моделей серии. По крайней мере, если судить по ранним рендерам.

Стоит отметить, что разные источники пророчат iPhone 12 запоздалый выпуск на рынок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Отсрочка может затянуться на месяц.