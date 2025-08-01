В сети появились рендеры Infinix GT 30 с «глифами», как у Nothing Phone

В сети появились рендеры Infinix GT 30 с «глифами», как у Nothing PhoneЗелёный вариант и геймерский дизайн
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Дизайн GT 30 почти не отличается от Pro-версии, которая вышла в июне. Ранее говорили, что у обычной модели не будет геймерских кнопок по краям, но на рендерах видно: они есть и у стандартного GT 30.
На задней панели разместили двойную камеру и светодиодную вспышку в левом верхнем углу. Как и у Pro-версии, тут есть настраиваемая LED-подсветка. Фронтальную часть ещё не показали, но, скорее всего, установят плоский OLED-экран.
Технические характеристики пока не подтверждены официально, но, по слухам, GT 30 получит:
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Экран 1.5K (около 2700×1200 пикселей),
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Процессор MediaTek Dimensity 7400,
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8 ГБ оперативной памяти,
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Android 15,
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Аккумулятор 5200 мА·ч с поддержкой 45 Вт быстрой зарядки.
Ожидается, что Infinix GT 30 будет чуть дешевле версии Pro и будет стоить около 20 000 рупий (примерно $ 230) на индийском рынке. В ближайшее время модель может появиться и в других странах.