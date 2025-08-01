В сети появились рендеры Infinix GT 30 с «глифами», как у Nothing Phone

Дизайн GT 30 почти не отличается от Pro-версии, которая вышла в июне. Ранее говорили, что у обычной модели не будет геймерских кнопок по краям, но на рендерах видно: они есть и у стандартного GT 30.

На задней панели разместили двойную камеру и светодиодную вспышку в левом верхнем углу. Как и у Pro-версии, тут есть настраиваемая LED-подсветка. Фронтальную часть ещё не показали, но, скорее всего, установят плоский OLED-экран.