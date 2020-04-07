В сети появились слухи о скором выпуске первого смартфона со 192-мегапиксельной камерой

По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, в следующем месяце анонсируют смартфон, который поборется с аппаратами и от Xiaomi, и от Samsung.

Сообщается, что помимо камеры с датчиком на 192 Мп, новинка получит процессор Snapdragon 765. То есть это будет не стопроцентно флагманский смартфон. Поэтому не исключено, что устройство может оказаться весьма недорогим. Кто его выпустит, пока неясно.