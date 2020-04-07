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В сети появились слухи о скором выпуске первого смартфона со 192-мегапиксельной камерой
Может быть, уже в следующем месяце
Казалось, только недавно вышел первый смартфон с камерой на 108 Мп — Xiaomi Mi CC9 Pro. Теперь уже в интернете публикуется информация об устройстве со 144 Мп от производителя. Но и это не предел: в сети появились слухи о скором выпуске первого смартфона со 192-мегапиксельной камерой.
По информации китайского инсайдера Digital Chat Station, в следующем месяце анонсируют смартфон, который поборется с аппаратами и от Xiaomi, и от Samsung.
Сообщается, что помимо камеры с датчиком на 192 Мп, новинка получит процессор Snapdragon 765. То есть это будет не стопроцентно флагманский смартфон. Поэтому не исключено, что устройство может оказаться весьма недорогим. Кто его выпустит, пока неясно.