В сети появились слухи о выпуске более крупной версии iPhone SE 2020

Новый iPhone SE оснастили экраном диагональю 4,7 дюйма, как у iPhone 8. Инсайдер Джон Проссер (Jon Prosser), известный своими утечками по поводу продукции Apple, заявил, что это не единственная модель в линейке. Компания может выпустить iPhone SE Plus 2020 с большим размером экрана. Проссер сообщил, что у него скоро появится больше новостей об этом предполагаемом смартфоне.

Правда это или нет, мы узнаем позже. Пока журналисты предполагают, что iPhone SE Plus может получить 5,5-дюймовый дисплей с тонкими рамками.