В сети появились свежие подробности о грядущих iPhone 2020

Подробностями поделились авторы YouTube-канала EverythingApplePro. По их информации, старшие iPhone 12 на 6,1 и 6,7 дюйма получат частоту обновления экрана 120 Гц. Сообщается, что айфоны сами будут переключаться между 60 Гц и 120 Гц, чтобы экономить заряд батареи.

Также в новых флагманах Apple будет улучшена технология Face ID. Она будет поддерживать более широкий угол обзора. Помимо этого Apple усовершенствует камеры смартфонов. Они будут предлагать лучшую съёмку при плохом освещении, более быстрый автофокус и продвинутую стабилизацию изображения. Сообщается, что основная камера получит трёхкратный оптический зум.

Напомним, презентация новых iPhone ожидается осенью 2020 года.