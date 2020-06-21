Телефоны
Сегодня 15:58
В сети появились «живые» фото грядущего большого смартфона Honor
«Лопата»
Недавно суббренд Huawei — Honor — представил смартфон Honor X10 5G. Потом стало известно, что компания выпустит и увеличенную версию устройства Honor X10 Max. Теперь же в сети появились «живые» фото грядущего большого смартфона Honor.
Снимками поделился источник в китайской соцсети Weibo. По фото можно понять, что смартфон получит довольно тонкий корпус. На левой боковой грани устройства не видно ничего кроме слота под SIM-карту. На экране заметен вырез под фронтальную камеру.
В издании Gizmochina пишут, что Honor X10 Max должен выйти с огромным 7,09-дюймовым дисплеем. Пока неясно, какого типа панель будет установлена. Также согласно слухам, смартфон будет работать на процессоре Kirin 820 5G и использовать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч или больше.