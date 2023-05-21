В Сети появились живые изображения Honor 90 и Honor 90 Pro до презентации

В Сети появились живые изображения Honor 90 и Honor 90 Pro до презентацииКоторая пройдет на следующей неделе
В преддверии официальной презентации 29 мая серии Honor 90 появилась утечка живых изображений предстоящих устройств, дающих представление о дизайне и цветовых вариантах.
Изображения демонстрируют четыре цветовых варианта: серебристый (Star Diamond Silver), синий (Gradient Blue), зеленый (Dark Jade Green) и черный (Bright Black) Обе модели оснащены плоскими экранами, причем стандартный Honor 90 обладает круглым вырезом под селфи-камеру, а версия Pro имеет вырез в форме таблетки.
Что касается технических характеристик, слухи говорят о том, что Honor 90 Pro будет поддерживать 100-ваттную быструю зарядку, в то время как Honor 90 может предложить зарядку мощностью 66 Вт. Ожидается, что вариант Pro будет оснащен 1,5K OLED-дисплеем, а работать он будет на чипсете Snapdragon 8+ Gen 1.
Honor подтвердил, что серия Honor 90 будет оснащена основной камерой с разрешением 200 Мп, в которой, возможно, будет использоваться сенсор Samsung ISOCELL HP3. По слухам, устройства также будут оснащены аккумулятором емкостью 5000 мАч