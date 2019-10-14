В сети появилось изображение дисплеев будущего

Отличительной особенностью нового патента является то, что он описывает устройство, в котором будет использоваться полноэкранный дизайн. Причем, что интересно, у дисплея не должно быть рамок вообще ни с одной из четырех сторон. Таким образом в патенте идет речь об экране-водопаде, но более продвинутом, чем используют представленные на рынке устройства.