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В сети появилось изображение дисплеев будущего
Экран-водопад 2.0
В сети появилась информация о том, что еще в ноябре 2018 года компания Guandong Oppo Mobile Telecommunications подала патент на “Электронное устройство и способ изготовления электронного устройства”, в котором описывается следующий этап недавно представленной технологии — экрана-водопада.
Отличительной особенностью нового патента является то, что он описывает устройство, в котором будет использоваться полноэкранный дизайн. Причем, что интересно, у дисплея не должно быть рамок вообще ни с одной из четырех сторон. Таким образом в патенте идет речь об экране-водопаде, но более продвинутом, чем используют представленные на рынке устройства.
Еще в опубликованном документе можно отметить сканер отпечатка пальцев, расположенный под дисплеем, кнопки питания и громкости, реализованные при помощи сенсорной панели, а также фронтальную камеру, которую производители должны будут спрятать прямо за экраном.
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