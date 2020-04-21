В сети появилось изображение осеннего флагманского смартфона Samsung

Сообщается, что изображение смартфона утекло в сеть через Galaxy Store. На нём вообще показаны несколько устройств. В двух из них угадываются Galaxy S10 Plus и Galaxy S20. А вот третий, вероятно, один из смартфонов линейки Galaxy Note 20.

На изображении не видно никакого выреза в экране под фронтальную камеру. Это наводит на мысль, что будущий флагман может использовать подкранную камеру. Впрочем также остаётся вариант, что вырез смещён влево, потому его не видно.

Презентация линейки Galaxy Note 20 ожидается в конце августа. Впрочем, флагман можно вполне назвать осенним, так как продажи его могут стартовать уже в сентябре, и актуальным он будет именно в этот сезон.