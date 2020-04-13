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В сети появилось подтверждение существования самой мощной модели новой флагманской серии Honor
Ранее считалось, что будет две модели
15 апреля ожидается презентация Honor 30 и Honor 30 Pro. До недавних пор мы слышали только про эти два смартфона. Однако теперь в сети появилось подтверждение существования третьей самой мощной модели новой флагманской серии Honor.
Вице-президент бренда поделился примерами фотографий, сделанных на Honor 30 Pro Plus. Таким образом серия Honor 30 станет похожей на последнюю флагманскую линейку основного бренда — Huawei.
На опубликованных снимках продемонстрированы возможности съёмки на Honor 30 Pro Plus в условиях низкой освещённости. Также была показана фотография, сделанная при ярком дневном свете.
Вероятно, основные отличия Honor 30 Pro Plus от двух других моделей линейки будут заключаться именно в камере. Пока о Honor 30 и Honor 30 Pro известно, что они будут работать на процессорах Kirin 985 и Kirin 990 соответственно. Скорее всего, самая старшая модель серии построена на последнем чипе.