В сети появилось подтверждение существования самой мощной модели новой флагманской серии Honor

Вероятно, основные отличия Honor 30 Pro Plus от двух других моделей линейки будут заключаться именно в камере. Пока о Honor 30 и Honor 30 Pro известно, что они будут работать на процессорах Kirin 985 и Kirin 990 соответственно. Скорее всего, самая старшая модель серии построена на последнем чипе.