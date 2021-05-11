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Сегодня в 13:17
В сети появилось видео со смартфоном Xiaomi на фирменной системе Huawei вместо Android
Пока неясно, фейк это или нет
В сети опубликовали видео, на котором показана работа смартфона Xiaomi с оболочкой MIUI на базе фирменной операционной системы Huawei HarmonyOS вместо Android.
Ранее появились сообщения о том, что другие производители смартфонов заинтересовались HarmonyOS. Их имена не назывались. А сегодня в сети опубликовали любопытное видео, на котором мы видим устройство Redmi, а на его загрузочном экране отображает надпись «powered by HarmonyOS». Затем показывается анимация Huawei.
Сейчас оболочка MIUI построена на Android и содержит предустановленные сервисы Google на большинстве рынков.
Конечно, к данному ролику стоит отнестись со скепсисом. Подтверждений этой информации нет. Стоит дождаться выхода официальной сборки HarmonyOS 2.0 хотя бы для смартфонов Huawei. Это, кстати, должно случиться в июне.