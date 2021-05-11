В сети появилось видео со смартфоном Xiaomi на фирменной системе Huawei вместо Android

Ранее появились сообщения о том, что другие производители смартфонов заинтересовались HarmonyOS. Их имена не назывались. А сегодня в сети опубликовали любопытное видео, на котором мы видим устройство Redmi, а на его загрузочном экране отображает надпись «powered by HarmonyOS». Затем показывается анимация Huawei.