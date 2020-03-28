В сети появился список смартфонов Xiaomi для выхода в третьем квартале 2020 года

Список, конечно, возник в связи с утечкой. Утверждается, что информация о смартфонах содержалась в зашифрованном письме, отправленном одному из сотрудников Xiaomi. Подтверждений этому, впрочем, нет никаких, поэтому советуем воспринимать информацию с долей скепсиса.

Итак в списке значатся Redmi 9 и Redmi 9A — преемники прошлогодних Redmi 8 и Redmi 8A; Redmi Note 9S+ — это ребрендинг Redmi Note 9 Pro Max; POCO X2 Pro — тут стоит отметить, что в Индии уже продаётся POCO X2, который является адаптированной версией Redmi K30 4G. Поэтому тут неясно, чего ожидать от Pro-варианта, возможно, переименованного Redmi K30 Pro.

Помимо этих моделей в списке есть Mi 10T (возможно, ребрендинг Redmi K30 4G), Mi 10T Pro, Redmi X10 4G/POCO F2/Mi 10S, Redmi X10 5G/POCO F2 Pro 5G/Mi 10S+ 5G, Mi 7 2020, Mi CC10/Mi 10 Lite, Mi MIX 4 и Mi MIX 4S и некий Mi Zero. Про последний вообще сказать что-либо сложно.