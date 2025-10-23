В Сети появился список устройств Huawei, что получат бета-версию HarmonyOS 6

Опубликовано 23 октября 2025, 22:301 мин.
В Сети появился список устройств Huawei, что получат бета-версию HarmonyOS 6Huawei запустила публичную бета-версию HarmonyOS 6
Huawei представила публичную бета-версию своей HarmonyOS 6. Обновление обещает улучшенный интерфейс, новые анимации, модифицированную настройку экрана блокировки и множество функций на основе ИИ. Также появилась обновлённая голосовая помощница XiaoYi.
© Huawei
На данный момент тест доступен только пользователям в Китае. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться через приложение My Huawei.
Публичная бета (октябрь 2025).
Huawei Mate 70, Mate 60, Mate X6, Mate X5, Pura 80, Pura 70, Pura X, Pocket 2, Nova 14, 13, 12, Nova Flip и Flip S, а также планшеты MatePad Pro 13.2 (2023/2025), MatePad Pro 12.2 (2024) и MatePad 11 Pro (2024).
Закрытая бета (октябрь 2025).
Mate XT, Mate XT Ultimate Design, MatePad Pro 12.2 (2025), MateBook Pro, часы Watch 5 и GT 5, а также наушники FreeBuds 6, 7i и FreeArc.
Ноябрь-декабрь 2025.
Nova 14 Lite, Enjoy 70X, MatePad Mini, MatePad Air и 11.5S, Watch Fit 4, FreeBuds Pro 4, FreeClip и FreeClip 2.