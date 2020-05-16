В сети появился странный концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

По традиции, во флагманскую серию Huawei Mate 40 войдёт модель Mate 40 Pro. И именно её изобразил на рендерах дизайнер TS Designer.

На рисунках можно заметить, что устройство имеет два экрана. При этом дополнительный дисплей расположен на задней панели смартфона, справа от блока камеры. Она, кстати, состоит из пяти датчиков. На модуле также написано, что смартфон поддерживает стократный зум.