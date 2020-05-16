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В сети появился странный концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами
Будет ли он таким на самом деле?
В сети появился странный концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами. Хоть это, скорее всего, и фантазии дизайнера, посмотреть на изображения всё равно любопытно.
По традиции, во флагманскую серию Huawei Mate 40 войдёт модель Mate 40 Pro. И именно её изобразил на рендерах дизайнер TS Designer.
На рисунках можно заметить, что устройство имеет два экрана. При этом дополнительный дисплей расположен на задней панели смартфона, справа от блока камеры. Она, кстати, состоит из пяти датчиков. На модуле также написано, что смартфон поддерживает стократный зум.
Если говорить о дополнительном дисплее, то он, видимо, предназначается для отображения информации о времени, заряде батареи, превью фотографий. На рендерах также изображён стилус.
Сложно сказать, насколько этот дизайн соответствует истине. Добавление дополнительного экрана кажется рискованным шагом для Huawei.