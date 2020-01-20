В сети появился загадочный смартфон с первой в мире 44-Мп селфи-камерой

Блогер Arun Maini опубликовал фотографию аппарата в Twitter. На ней изображён смартфон с довольно тонкими рамками и вырезом под фронтальную камеру в экране. В нём расположены два датчика. Один из них якобы имеет разрешение 44 Мп. По словам инсайдера, устройство ещё не анонсировано. Он на стал называть производителя смартфона, а предложил пользователям угадать его.

Большинство склоняются к тому, что загадочный аппарат принадлежит компании Oppo. К такому выводу пользователи пришли из-за иконок в статус баре и обоев, которые больше всего соответствует оболочке ColorOS.

Однако, может оказаться, что блогер обладает недостоверной информацией. Будем ждать развязки истории.