В сети раскрыли ещё один iPhone новой линейки

Сообщается, что информацию предоставили продавцы различных магазинов. Изначально в новой линейке iPhone 12 ожидалось четыре модели. Однако ритейлеры утверждают, что смартфонов будет пять. Они не называют имени пятого iPhone, но говорят, что он будет бюджетным. Смартфон якобы будет выпущен во многих цветовых вариантах (чёрный, белый, синий, красный, жёлтый и розово-оранжевый).

Остальные четыре новых iPhone будут иметь более консервативную расцветку. У покупателей будет выбор между чёрным, белым и серебристым вариантами. Также ожидаются варианты памяти 128, 256 и 512 ГБ. У Самого дешёвого iPhone будет версия с 64 ГБ.

Напомним, презентация новых iPhone 12 ожидается 13 октября.