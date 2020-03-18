В сети раскрыли предполагаемые характеристики флагманского смартфона Xiaomi Mi Mix 2020

Новый флагман получит полноэкранный дизайн передней панели без различных вырезов и отверстий. Скорее всего, фронтальная камера будет располагаться под дисплеем. Экран будет поддерживать частоту обновления в 120 Гц и разрешение 2K.

Задняя панель устройства оснащена вертикально расположенными тремя датчика изображения основной камеры. Вероятнее всего, будет применён 108-мегапиксельный датчик, 12-мегапиксельный и телеобъектив с десятикратным зумом.

Что касается «железа», то смартфон будет работать на процессоре Snapdragon 865. Оперативной памяти у него будет 12 ГБ.

Xiaomi Mi Mix 2020 получит сканер отпечатков пальцев под экраном, NFC, быструю проводную и беспроводную зарядку. Ожидается, что смартфон выпустят во второй половине 2020 года. Стоимость его, конечно, окажется высокой.