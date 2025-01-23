В Сети рассказали, как отключить ненужные «умные» функции у AirPods Pro

Он предпочитает использовать свои AirPods Pro 2, как в 2019 году, без всех новых «умных» функций, которые добавила Apple. Ему нужны только основные: шумоподавление, режим прозрачности и голосовое управление с помощью Siri. Может и вам?

Чтобы отключить ненужные функции, перейдите в Настройки > [Ваши AirPods] и выполните следующие настройки:

- Отключите функцию уменьшения громкости звука в разделе Звуки и тактильные эффекты > Безопасность наушников.

- Снимите флажок Адаптивный в шумоподавлении для левого и правого AirPods.

- Отключите персонализированное аудио и распознавание разговоров.

- Отключите жесты головой и звуки чехла для зарядки.

- Отключите оптимизированную зарядку аккумулятора, хотя функцию Find My Network можно оставить включенной.

- И наконец, отключите режим Live-прослушивания, если он вам не нужен.