В Сети рассказали, как отключить ненужные «умные» функции у AirPods Pro

В Сети рассказали, как отключить ненужные «умные» функции у AirPods ProВдруг они вам не нужны
© Apple
Он предпочитает использовать свои AirPods Pro 2, как в 2019 году, без всех новых «умных» функций, которые добавила Apple. Ему нужны только основные: шумоподавление, режим прозрачности и голосовое управление с помощью Siri. Может и вам?
Чтобы отключить ненужные функции, перейдите в Настройки > [Ваши AirPods] и выполните следующие настройки:
- Отключите функцию уменьшения громкости звука в разделе Звуки и тактильные эффекты > Безопасность наушников.
- Снимите флажок Адаптивный в шумоподавлении для левого и правого AirPods.
- Отключите персонализированное аудио и распознавание разговоров.
- Отключите жесты головой и звуки чехла для зарядки.
- Отключите оптимизированную зарядку аккумулятора, хотя функцию Find My Network можно оставить включенной.
- И наконец, отключите режим Live-прослушивания, если он вам не нужен.