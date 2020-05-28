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В сети рассказали о камере iPhone 2021 года
Но надо понимать, что Apple может всё изменить
Ещё не успели выйти iPhone 12 линейки 2020 года, как в сети уже рассказали о камере iPhone 2021 года. Надо понимать, что информация очень ранняя, и к ней надо отнестись с долей скепсиса.
Сведениями поделился инсайдер Fudge (@choco_bit). Он опубликовал схематичный рисунок камеры условного iPhone 13 и описал датчики в ней. Итак, камера устройства будет иметь четыре основных модуля. Вероятно, такие:
- модуль на 64 Мп с широкоугольной линзой и шестикратным цифровым зумом;
- модуль на 40 Мп с телефото-линзой и пятикратным оптическим зумом;
- модуль на 64 Мп с анаморфотным объективом;
- модуль на 40 Мп с ультраширокоугольной линзой.
Также упоминается наличие LiDAR 4.0. Ещё раз отметим, что это может быть не конечной конфигурацией камеры.
Fudge