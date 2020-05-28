В сети рассказали о камере iPhone 2021 года

Сведениями поделился инсайдер Fudge (@choco_bit). Он опубликовал схематичный рисунок камеры условного iPhone 13 и описал датчики в ней. Итак, камера устройства будет иметь четыре основных модуля. Вероятно, такие:

модуль на 64 Мп с широкоугольной линзой и шестикратным цифровым зумом;

модуль на 40 Мп с телефото-линзой и пятикратным оптическим зумом;

модуль на 64 Мп с анаморфотным объективом;

модуль на 40 Мп с ультраширокоугольной линзой.

Также упоминается наличие LiDAR 4.0. Ещё раз отметим, что это может быть не конечной конфигурацией камеры.