В Сети собрали инсайды о среднебюджетном Samsung Galaxy F55

Galaxy F55 сможет похвастаться большим 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением FHD+. На передней сторону находится 50-мегапиксельная селфи-камера.

На задней панели центральное место занимает тройная система камер, в основе которой лежит 50-Мп основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). Его дополняют широкоугольный объектив 8 Мп и макрокамера 2 Мп.

В основе F55 лежит чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Есть выбор между 8 и 12 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом от 128 до 256 ГБ.

Аккумулятор емкостью 5000 мАч питает устройство, а быстрая зарядка мощностью 45 Вт позволит держать его «живым». Samsung гарантирует обновления Android в течение четырех лет, а также пять лет обновлений безопасности.

Цена пока не разглашается, но есть намеки на диапазон от $ 300 до $ 360.