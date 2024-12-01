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Опубликовано 01 декабря 2024, 00:36
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В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

Лучшие беспроводные наушники
Если вы ищете наушники помимо AirPods от Apple, в Сети собрали отличные варианты для разных потребностей и бюджетов. Позвольте поделиться списком.
В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Apple

Sony WF-1000XM5: эти наушники, известные своим лучшим в отрасли шумоподавлением, идеально подходят для “мута” отвлекающих факторов. Они обеспечивают насыщенный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Хотя они немного громоздкие, но хорошо сидят и имеют интуитивно понятное управление.

В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Sony

Samsung Galaxy Buds 3 Pro: флагманские наушники Samsung тоже бросают вызов AirPods. Они предлагают мощные басы и хорошую посадку. Для пользователей устройств Samsung особенно важна бесшовная интеграция - экосистема - и автоматическое переключение между гаджетами.

В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Samsung

Nothing Ear (a): стильные и легкие, эти наушники имеют уникальный “прозрачный” дизайн. Они обладают улучшенным шумоподавлением, хорошим временем автономной работы и поддержкой одновременного сопряжения с разными устройствами. И цена не кусается.

В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Nothing

Anker Soundcore Liberty 4 NC: при доступной цене эти наушники обеспечивают достойное звучание и длительное время автономной работы. Им не хватает премиальных функций, но они практичны для повседневного использования.

В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Anker

Beats Fit Pro: эти наушники, созданные для тренировок, устойчивы и удобны. Ещё они оснащены чипом H1 от той же Apple. Правда, включение этих наушников в список - читерство. Потому что компания принадлежит Apple.

В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

© Beats

Независимо от того, что для вас является приоритетом - качество звука, цена или конкретные функции, - для каждого найдется своя альтернатива.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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