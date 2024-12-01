В Сети собрали список из лучших альтернатив AirPods на 2024 год

Sony WF-1000XM5: эти наушники, известные своим лучшим в отрасли шумоподавлением, идеально подходят для “мута” отвлекающих факторов. Они обеспечивают насыщенный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Хотя они немного громоздкие, но хорошо сидят и имеют интуитивно понятное управление.