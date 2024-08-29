В Сети собрали всё, что известно о спутниковых функциях смартфона Google Pixel 9

Функция Satellite SOS доступна во всех моделях Pixel 9, включая Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL и 9 Pro Fold, и обеспечивает запасной вариант, подключаясь к спутникам в верхних слоях атмосферы. Благодаря этой функции пользователи могут отправлять экстренные сигналы даже при отсутствии обычной связи, пишут СМИ.

Чтобы воспользоваться Satellite SOS, достаточно нажать пару кнопок в настройках Pixel 9 во время чрезвычайной ситуации. Телефон предложит вам переместиться на открытое пространство с хорошим обзором неба, избегая препятствий в виде зданий и деревьев. Система будет сопровождать вас, запрашивая информацию и отображая значок спутника в строке состояния.

Функция будет бесплатной в течение первых двух лет после покупки Pixel 9. По истечении первого двухлетнего периода будет взиматься абонентская плата (сколько — вопрос открытый).