В сеть утекли подробности о камере iPhone 2020 года

Также новинкам пророчат макрообъектив, улучшения Smart HDR, повышение качества захвата и увеличенные аккумуляторы.

Если говорить подробнее, то источник утверждает, что Apple тестирует большой 64-Мп сенсор от Sony, который позволит улавливать больше света и деталей. Скорее всего, датчик будет использовать технологию объединения пикселей, как у большинства Android-смартфонов.

Ночной режим якобы будет доступен на всех камерах iPhone 12, включая фронтальную камеру, ультраширокоугольный модуль и телефото.

Макрообъектив позволит устройству фокусироваться на объектах с расстояния всего в 2,2 см. Ультраширокоугольный объектив будет на 35% шире, чем в iPhone текущего поколения.