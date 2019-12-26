В сети узнали о планах Huawei создать аналог Honor

Журналисты ссылаются на китайского инсайдера, который сообщил о том, что в серии Nova вскоре появятся различные устройства помимо смартфонов: «умные» часы, гарнитуры и так далее. На самом деле, в этом году Huawei уже выпустила портативную колонку Nova Mini, что, вероятно, было первым шагом к расширению линейки.

Планирует ли компания в действительности создать ещё один суббренд, ещё неясно. Все размышления на эту тему пока сомнительны.

Напомним, недавно Huawei презентовала смартфон Nova 6 5G, который стал лидером в рейтинге селфи-камер DxOMark.