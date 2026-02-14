Опубликовано 14 февраля 2026, 15:421 мин.
В Сети всплыл рендер будущего Xiaomi 18 — комментаторам он что-то напоминаетКаким может быть новый флагман
Осенью Xiaomi представит серию Xiaomi 18 — модели 18, 18 Pro и 18 Pro Max. Так, в Сети уже появился предполагаемый рендер базовой версии. И хоть достоверность изображения не подтверждена, это не помешало пользователям «Всемирной паутины» увидеть похожие с одним популярным брендом мотивы в дизайне.
© СМИ
Судя по утечке, Xiaomi 18 получит квадратный блок камер с закруглёнными углами. Три камеры расположены треугольником, рядом виден логотип Leica и вспышка. По слухам, экран устройства увеличится с 6,3 до 6,4 дюйма. Более крупный корпус может позволить установить ещё более ёмкую батарею (у предыдущей модели аккумулятор достигал 7000 мА·ч).
Также сообщается, что смартфон получит грядущий Snapdragon 8 Elite Gen 6. Вся линейка Xiaomi 18, по данным инсайдеров, будет оснащена камерой с перископическим зумом на 200 мегапикселей. Основная и широкоугольная камеры, вероятно, останутся по 50 мегапикселей.
Ожидается, что новинка выйдет сразу с Android 17 и обновлённой оболочкой HyperOS.