В Сети всплыл снимок потенциального Huawei Mate 80 с новой камерой

Задняя панель показывает большую круглую камеру в верхней части корпуса. Нижняя линза скрыта пальцем, а на одной стороне корпуса виден небольшой сенсор, который может быть новым мультиспектральным объективом. Также сверху заметен необычный вырез возле динамика, назначение которого пока остаётся загадкой.

После утечки пользователи начали выдвигать версии о принадлежности устройства. Некоторые считают, что это новый Huawei, другие предполагают Honor Magic 8 или даже Xiaomi 16. Утечка может относиться к любому из них, но в Сети отдают предпочтение Mate 80.