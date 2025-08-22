В Сети всплыл снимок потенциального Huawei Mate 80 с новой камерой

Опубликовано 22 августа 2025, 15:001 мин.
В Сети всплыл снимок потенциального Huawei Mate 80 с новой камеройЭто ли Mate 80?
В Сети появилась фотография смартфона, который может принадлежать будущей серии Huawei Mate 80, если верить СМИ. Источник в Weibo сообщил, что устройство было замечено прохожим в «секретном» чехле. Точная модель пока неизвестна, но видны, например, необычное расположение динамика.
© Соцсети
Задняя панель показывает большую круглую камеру в верхней части корпуса. Нижняя линза скрыта пальцем, а на одной стороне корпуса виден небольшой сенсор, который может быть новым мультиспектральным объективом. Также сверху заметен необычный вырез возле динамика, назначение которого пока остаётся загадкой.
После утечки пользователи начали выдвигать версии о принадлежности устройства. Некоторые считают, что это новый Huawei, другие предполагают Honor Magic 8 или даже Xiaomi 16. Утечка может относиться к любому из них, но в Сети отдают предпочтение Mate 80.