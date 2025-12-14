В Сети всплыли изображения новой серии флагманов Honor Win

В Сети всплыли изображения новой серии флагманов Honor WinПеред анонсом
На опубликованных рендерах видно два дизайна. Оба смартфона имеют прямоугольный блок камер с тремя объективами и логотипом Win в нижнем правом углу. На одном из вариантов, который может оказаться базовой моделью Honor Win, вспышка расположена внутри модуля. Устройство, судя по изображениям, будет доступно в бежевом, чёрном, белом и голубом цветах.
На втором варианте дизайна вспышка вынесена в сторону от основного блока, а на корпусе заметен элемент системы охлаждения. Это, вероятно Honor Win Pro.
Согласно предварительным данным, Honor Win может получить процессор Snapdragon 8 Elite, а Win Pro — более мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается, что оба смартфона будут оснащены OLED-экраном с “высоким разрешением”, основной камерой на 50 Мп и очень аккумулятором около 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.