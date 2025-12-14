В Сети всплыли изображения новой серии флагманов Honor Win

На втором варианте дизайна вспышка вынесена в сторону от основного блока, а на корпусе заметен элемент системы охлаждения. Это, вероятно Honor Win Pro.

Согласно предварительным данным, Honor Win может получить процессор Snapdragon 8 Elite, а Win Pro — более мощный Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ожидается, что оба смартфона будут оснащены OLED-экраном с “высоким разрешением”, основной камерой на 50 Мп и очень аккумулятором около 8500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт.