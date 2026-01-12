В Сети всплыли кадры с невышедшим прототипом сверхтонкого Xiaomi 17 Air

По имеющейся информации, Xiaomi 17 Air должен был получить экран диагональю примерно 6,6 дюйма. Ранее также СМИ писали о камере на 200 мегапикселей и металлическим корпусом.

Однако проект так и не вышел за пределы прототипа. Xiaomi якобы отказалась от идеи из-за «серьёзных компромиссов».