В Сети всплыли кадры с невышедшим прототипом сверхтонкого Xiaomi 17 Air

Опубликовано 12 января 2026, 14:541 мин.
В Сети всплыли кадры с невышедшим прототипом сверхтонкого Xiaomi 17 AirТак и не вышел
В Сети появился ролик с ранним инженерным прототипом смартфона Xiaomi 17 Air. СМИ пишут, что компания работала над очень тонким устройством, но в итоге решила не выпускать его на рынок.
© Bald Panda
Видео опубликовал инсайдер Bald Panda. На нём показан смартфон с дизайном, напоминающим iPhone Air: горизонтальный блок камер на задней панели, но с двумя камерами вместо одной. Главная особенность устройства — толщина. Корпус имеет всего около 5,5 мм толщины. Это тоньше iPhone Air, хоть и не сильно.
По имеющейся информации, Xiaomi 17 Air должен был получить экран диагональю примерно 6,6 дюйма. Ранее также СМИ писали о камере на 200 мегапикселей и металлическим корпусом.
Однако проект так и не вышел за пределы прототипа. Xiaomi якобы отказалась от идеи из-за «серьёзных компромиссов».