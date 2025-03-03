В Сети всплыли новые рендеры iPhone 17: как он будет выглядеть

Значительное изменение дизайна

В Сети всплыли новые рендеры iPhone 17. Новые утечки говорят о том, что стандартный iPhone 17 сохранит вертикальную ориентацию камеры, а новый iPhone 17 Air может заменить модель Plus и получить блок камеры в форме таблетки и основным датчиком на 48 Мп. Самые большие изменения произойдут в моделях Pro - Apple заменит квадратный “бамп” камеры более широким прямоугольным модулем. Система с тремя объективами останется, но светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR будут смещены вправо. Такой дизайн напоминает телефоны Google Pixel.