Опубликовано 24 июня 2026, 12:141 мин.
В Сети всплыли первые данные о дешевом смартфоне Nothing Phone (4b)Не так много ОЗУ, но зато недорого
Теперь точно известно, что Nothing готовит к выходу бюджетную модель Phone (4b). Но недавно устройство появилось в базе GeekBench, где раскрылись его основные характеристики.
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Согласно данным бенчмарка, телефон имеет номер модели A009P и работает на процессоре Qualcomm SM6650 (Snapdragon 6 Gen 4). Устройство набрало 1088 баллов в одноядерном режиме и 3155 баллов в многоядерном. Смартфон оснащён 8 гигабайтами оперативной памяти и графическим ускорителем Adreno 810, а управляется Android 16.
Ранее, по словам сооснователя Nothing Акиса Эвангелидиса, компания решила сделать упор на доступные модели, потому что цены на память и комплектующие растут. Из-за этого даже был отменён CMF Phone 3 Pro, Вместо него линейка b займёт нишу недорогих аппаратов. Новинка будет стоить дороже, чем CMF, но окажется дешевле серии a.
Дата выхода и точная цена пока не объявлены.
Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
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