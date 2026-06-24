В Сети всплыли первые данные о дешевом смартфоне Nothing Phone (4b)

Согласно данным бенчмарка, телефон имеет номер модели A009P и работает на процессоре Qualcomm SM6650 (Snapdragon 6 Gen 4). Устройство набрало 1088 баллов в одноядерном режиме и 3155 баллов в многоядерном. Смартфон оснащён 8 гигабайтами оперативной памяти и графическим ускорителем Adreno 810, а управляется Android 16.

Ранее, по словам сооснователя Nothing Акиса Эвангелидиса, компания решила сделать упор на доступные модели, потому что цены на память и комплектующие растут. Из-за этого даже был отменён CMF Phone 3 Pro, Вместо него линейка b займёт нишу недорогих аппаратов. Новинка будет стоить дороже, чем CMF, но окажется дешевле серии a.

Дата выхода и точная цена пока не объявлены.