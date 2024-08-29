В Сети всплыли результаты бенчмарка Motorola S50 с процессором Dimensity 7300

Ожидается, что Moto S50 будет оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Устройство, скорее всего, будет оснащено оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2.

Любители фотографии оценят 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Дополнительные характеристики могут включать аккумулятор емкостью 4 400 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.