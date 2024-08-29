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Опубликовано 29 августа 2024, 21:45
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В Сети всплыли результаты бенчмарка Motorola S50 с процессором Dimensity 7300

Раскрыты основные характеристики и особенности
Motorola готовится к запуску Moto S50, ребрендированной версии Motorola Edge 50 Neo, в Китае. Недавно Moto S50, идентифицированный по номеру модели XT2409−5, появился на Geekbench, подтвердив, что он будет работать на базе процессора MediaTek Dimensity 7300. Этот чипсет имеет пиковую тактовую частоту 2,50 ГГц, сопровождается графическим процессором Mali-G615 MC2 и 12 ГБ оперативной памяти, пишут СМИ.
В Сети всплыли результаты бенчмарка Motorola S50 с процессором Dimensity 7300

© Motorola

Motorola S50 набрал 1 057 баллов в одноядерном тесте и 2 977 баллов в многоядерном тесте на Geekbench. Тестируемое устройство оснащено 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением пользовательского интерфейса на базе Android 14.

В Сети всплыли результаты бенчмарка Motorola S50 с процессором Dimensity 7300

© GeekBench

Ожидается, что Moto S50 будет оснащен 6,36-дюймовым OLED-дисплеем FHD+ с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+. Устройство, скорее всего, будет оснащено оперативной памятью LPDDR4X и хранилищем UFS 2.2.

Любители фотографии оценят 50-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения (OIS), 13-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Для селфи предусмотрена 32-мегапиксельная фронтальная камера.

Дополнительные характеристики могут включать аккумулятор емкостью 4 400 мАч с быстрой зарядкой 68 Вт, встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Источник:MySmartPrice
Автор:Максим Многословный
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