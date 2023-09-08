В Сети всплыли живые фото Huawei Mate 60 Pro+ и его подробности

Среди других особенностей: быстрая зарядка 88 Вт по каберу, 50 Вт беспроводная, пыле- и влагозащита IP68, разрешение 2720×1260, 6.82-дюймовый OLED-дисплей, частота обновления 120 Гц, 5000 мА·ч.

Хотя цена может показаться высокой, она соответствует флагманским смартфонам других брендов. Для сравнения, предыдущая модель Mate 50 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти стоила столько же (на глобальное рынке).

Будет ли Huawei выпускать эти телефоны за пределами Китая? Пока неизвестно.