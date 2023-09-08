В Сети всплыли живые фото Huawei Mate 60 Pro+ и его подробности

В Сети всплыли живые фото Huawei Mate 60 Pro+ и его подробностиПравда, придется раскошелиться
Huawei ранее без лишнего шума представила в Китае серию Mate 60, и в ближайшее время к ней присоединится модель Mate 60 Pro+. Согласно утечкам, этот флагман будет предлагать неплохие возможности по объему памяти: 16 ГБ оперативной памяти и накопители на 512 ГБ или 1 ТБ. Также были опубликованы живые фотографии устройства из одного из китайских магазинов.
Утвержденная начальная цена составляет 8999 юаней (около 1224 доллара), сообщает GSMArena.
Huawei представит модель "RS Ultimate Design" для тех, кому нужны премиальные материалы и дизайн за дополнительную плату.
Ожидается, что Mate 60 Pro+ будет «блистать» в сфере камер:
13-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера (F2.4) с датчиком глубины
Основная камера на 48 Мп (диафрагма F1.4 ~ F4.0, OIS)
40-мегапиксельная сверхширокоугольная камера (F2.2)
48-мегапиксельный телевик
Среди других особенностей: быстрая зарядка 88 Вт по каберу, 50 Вт беспроводная, пыле- и влагозащита IP68, разрешение 2720×1260, 6.82-дюймовый OLED-дисплей, частота обновления 120 Гц, 5000 мА·ч.
Хотя цена может показаться высокой, она соответствует флагманским смартфонам других брендов. Для сравнения, предыдущая модель Mate 50 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти стоила столько же (на глобальное рынке).
Будет ли Huawei выпускать эти телефоны за пределами Китая? Пока неизвестно.