В Сети всплыли живые фото Samsung Galaxy M55 в двух цветах

После недавнего запуска Galaxy A55 появились слухи о его «братьях» из серий F и M — Galaxy F55 и M55. В то время как подробности о F55 остаются скудными, M55 привлекает внимание благодаря утечке изображения, намекающего на его дизайн.

Утечка демонстрирует Galaxy M55 в двух цветовых вариантах: синем и черном. Дизайн остался верен фирменному стилю Samsung с вертикально расположенной тройной камерой на задней панели. Задняя панель имеет небольшой изгиб по краям и, скорее всего, изготовлена из пластика, как и рамка.

Согласно просочившейся информации, Galaxy M55 может стать первым телефоном Samsung, оснащенным Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Этот чипсет предполагает, что M55 будет ориентирован на средний сегмент производительности. Кроме того, согласно некоторой информации, телефон будет поддерживать проводную зарядку мощностью 45 Вт.