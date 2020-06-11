В сети замечен самый мощный смартфон Samsung с лучшим соотношением цена/производительность

Линейка Galaxy M была специально создана для рынков, на которых доминируют китайские производители с доступными предложениями. В частности, новая бюджетная серия смартфонов помогла Samsung завоевать существенную долю в Индии, жители которой привыкли отдавать предпочтение устройствам Xiaomi. Для конкуренции с китайцами Samsung предлагает модели Galaxy M с лучшим соотношением цены и производительности.

Грядущий Galaxy M51, который обнаружили в бенчмарке, похоже, будет полностью соответствовать данной концепции. В Geekbench он набрал 546 баллов в одноядерном тесте и 1784 в многоядерном, что является самым высоким для линейки результатом. В качестве аппаратной основы для смартфона, скорее всего, выступит процессор Snapdragon 675, оперативной памяти у Galaxy M51 будет 8 ГБ.

Презентация смартфона ожидается в течение месяца.