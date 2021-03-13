В сети засветился первый смартфон компании Илона Маска Tesla

Сообщается, что смартфон разрабатывается под кодовым названием Model Pi. Он якобы получит корпус с покрытием, способным менять цвет. На рендере также указано, что смартфон будет поддерживать возможности Neuralink — интерфейса мозг-компьютер. Кроме того, в аппарате будет встроена солнечная панель для перезарядки.