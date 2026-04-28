В Сети завирусились видео, где фонарик смартфона плавит пластик. И это возможно

В Сети завирусились видео, где фонарик смартфона плавит пластик. И это возможноИ почему так
Подобные ролики появляются уже не первый год, просто сейчас они снова стали вирусными, пишут СМИ. В одном из видео смартфон прожигает тонкий мусорный пакет.
Журналисты проверили это на Galaxy S26 Ultra и iPhone 17 Pro Max. Оказалось, что оба устройства способны расплавить тонкий пластик, если включить фонарик на максимальной яркости и поднести его близко. Разница лишь в скорости — Samsung справился немного быстрее.
Причина, объясняют эксперты, проста. Современные смартфоны используют очень яркие светодиоды. Они хорошо освещают пространство, но при длительной работе могут сильно нагревать пространство перед собой.
Производители знают об этом. Например, смартфоны Samsung предупреждают пользователя при включении максимальной яркости фонарика.