В следующей модели iPhone изменится вырез в экране

MacRumors пишет, что высота и ширина всех четырёх моделей новой линейки iPhone 13 останутся прежними, однако корпуса станут чуть толще — примерно на 0,26 мм.

Основной блок камер смартфонов увеличится в размере на 0,9 мм. Кроме того, Apple намерена покрыть весь блок сапфировым стеклом. Ожидается, что камеры будут меньше выступать над корпусом. Источники говорят, что ‌iPhone 13‌ может получить новую систему оптической стабилизации изображения.

Что касается передней панели смартфонов ‌iPhone 13‌, предполагается, что вырез в экране будет тоньше. Камера TrueDepth станет уже.