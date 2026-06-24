В смартфонах Google Pixel появилась поддержка улучшенного звука по Bluetooth

LHDC v5 позволяет передавать звук по Bluetooth с очень высокой чёткостью и минимальной задержкой, всего 80 миллисекунд. Скорость передачи данных при этом меняется автоматически в зависимости от условий: от 128 до 900 Кбит/с. Частота дискретизации может достигать 96 кГц.

Чтобы включить эту функцию, нужно зайти в меню разработчика. Там в разделе аудиокодеков выберите LHDC v5, если он доступен.

Обновление уже доступно владельцам Pixel-смартфонов с Android 17.