В смартфонах с китайским процессором нашли опасную уязвимость

Согласно отчёту экспертов, в чипсете есть дефект, который позволяет хакерам получить доступ к пользовательским данным и функциональным возможностям устройства. Это касается смартфонов с чипсетом UNISOC SC9863A. Он установлен в моделях Nokia и Realme.

Согласно Kryptowire, благодаря уязвимости злоумышленники могут даже получить доступ к звонкам, текстовым сообщениям, контактам и другим личным данным. При желании они способны записывать видео с экрана устройства, использовать внешнюю камеру для захвата видео или даже удалённо управлять смартфоном.

Специалисты Kryptowire уже сообщили о проблеме китайскому производителю чипов. Они также отправили предупреждения производителям устройств и операторам связи.