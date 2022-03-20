В смартфонах с китайским процессором нашли опасную уязвимость

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В смартфонах с китайским процессором нашли опасную уязвимостьПроверьте ваш
Компания Kryptowire, специализирующаяся на безопасности, обнаружила серьёзную уязвимость в мобильных устройствах с чипами китайского производителя Unisoc.
Согласно отчёту экспертов, в чипсете есть дефект, который позволяет хакерам получить доступ к пользовательским данным и функциональным возможностям устройства. Это касается смартфонов с чипсетом UNISOC SC9863A. Он установлен в моделях Nokia и Realme.
Согласно Kryptowire, благодаря уязвимости злоумышленники могут даже получить доступ к звонкам, текстовым сообщениям, контактам и другим личным данным. При желании они способны записывать видео с экрана устройства, использовать внешнюю камеру для захвата видео или даже удалённо управлять смартфоном.
Специалисты Kryptowire уже сообщили о проблеме китайскому производителю чипов. Они также отправили предупреждения производителям устройств и операторам связи.