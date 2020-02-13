В смартфонах Samsung Galaxy S20 нашли ограничения на съёмку

Во-первых, выяснилось, что лишь одна минута видео в таком разрешении будет занимать около 600 МБ памяти. Во-вторых, запись ролика в 8K требует большой вычислительной мощности, и из-за того длительность видео будет ограничена до пяти минут. То есть смартфон сможет записать приблизительно 3 ГБ видеоданных.

Это не первый раз, когда смартфоны Samsung получают ограничение на съёмку видео в высоком разрешении. Например, после анонса Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus пользователи обнаружили, что смартфоны не могут записать более пяти минут ролика в разрешении 4K.