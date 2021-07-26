В смартфонах Samsung Galaxy сломалось распознавание лиц

Похоже, что пострадали не все S10 5G. Тем не менее Samsung уже признала проблему.

Стоит отметить, что Galaxy S10 5G был первым смартфоном компании с фронтальным сенсором 3D Time-of-Flight. Похоже, что прошивка перестала правильно с ним работать после обновления.

Некоторые пользователи из Южной Кореи рассказали, что после апдейта фронтальная камера S10 5G вообще перестала работать, приложение камеры выдаёт ошибки. Кто-то даже утверждает, что батарея стала разряжаться быстрее, и телефон сильнее нагревается. Что касается функции распознавания лиц, то при попытке ею воспользоваться экран становится чёрным.

Пока решения проблемы нет. Пользователям советуют применять сканер отпечатков пальцев для разблокировки, пока не вышел патч.