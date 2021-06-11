В смартфонах Samsung нашли опасные уязвимости

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Сегодня в 17:52
В смартфонах Samsung нашли опасные уязвимостиКомпания их уже устраняет
Samsung активно работает над выпуском патчей безопасности, которые исправят обнаруженные в смартфонах компании уязвимости. Эти «дыры безопасности» могли использоваться для шпионажа за пользователями или взятия контроля над устройством.
Уязвимости обнаружил один один специалист по кибербезопасности, основатель компании Oversecured. Он нашёл более десятка уязвимостей в устройствах Samsung. Специалист рассказал журналистам, что несколько из этих уязвимостей могут помочь злоумышленникам украсть SMS-сообщения. Другие «дыры безопасности» позволяли управлять смартфоном без разрешения владельца.
Пока неясно, какие именно ошибки успела исправить Samsung. Известно, что уязвимости содержались в предустановленных приложениях. За все обнаруженные баги специалист получил вознаграждение от южнокорейского производителя смартфонов. Пользователям рекомендуется установить последние обновления прошивки, чтобы избежать потенциальных рисков для безопасности.