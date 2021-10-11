В смартфонах Xiaomi и Redmi будет разное оформление системы

Как пишут журналисты, которые перевели сообщение инсайдера с китайского, в MIUI для Redmi появятся новые элементы интерфейса. Они как-то будут связаны с самим брендом. Таким образом, различия между устройствами Redmi и Xiaomi закрепятся на уровне прошивки. Какими они будут — пока остаётся только гадать.

Напомним, в ноябре ожидается выход новой версии прошивки MIUI 13. Возможно, что новшества будут уже в ней. По предварительным данным MIUI 13 должны получить следующие линейки: Redmi Note 10, Redmi K40, Redmi K30, Redmi Note 9.