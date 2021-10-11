В смартфонах Xiaomi и Redmi будет разное оформление системы

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В смартфонах Xiaomi и Redmi будет разное оформление системыБренд хочет стать более независимым
Известный инсайдер Digital Chat Station сообщил, что бренд Redmi намерен получить уникальное оформление оболочки MIUI. Оно будет отличаться от прошивки для моделей Xiaomi.
Как пишут журналисты, которые перевели сообщение инсайдера с китайского, в MIUI для Redmi появятся новые элементы интерфейса. Они как-то будут связаны с самим брендом. Таким образом, различия между устройствами Redmi и Xiaomi закрепятся на уровне прошивки. Какими они будут — пока остаётся только гадать.
Напомним, в ноябре ожидается выход новой версии прошивки MIUI 13. Возможно, что новшества будут уже в ней. По предварительным данным MIUI 13 должны получить следующие линейки: Redmi Note 10, Redmi K40, Redmi K30, Redmi Note 9.