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15:44, 10 декабря 2022
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В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядеть

Раскрыты и другие нововведения

Уже 11 декабря Xiaomi представит новые смартфоны Xiaomi 13, а также новую прошивку MIUI 14. Сегодня стали известны некоторые подробности о последней.

В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядеть

Фото: Unsplash

Во-первых, в системе появятся настраиваемые иконки приложений. Это должно помочь лучше организовать пространство на экране. Вот так это может выглядеть:

В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядеть

Ithome

Во-вторых, на экране можно будет разместить (в форме виджета) виртуальное растение или домашнего питомца. Это своеобразный аналог тамагочи.

В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядеть

Ithome

Источник:Ithome
Теги:
#Xiaomi
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#тамагочи
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