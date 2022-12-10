В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядеть

15:44, 10 декабря 2022
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В смартфонах Xiaomi появится встроенный тамагочи. Вот как он будет выглядетьРаскрыты и другие нововведения
Уже 11 декабря Xiaomi представит новые смартфоны Xiaomi 13, а также новую прошивку MIUI 14. Сегодня стали известны некоторые подробности о последней.
Фото: Unsplash
Во-первых, в системе появятся настраиваемые иконки приложений. Это должно помочь лучше организовать пространство на экране. Вот так это может выглядеть:
Ithome
Во-вторых, на экране можно будет разместить (в форме виджета) виртуальное растение или домашнего питомца. Это своеобразный аналог тамагочи.
Ithome