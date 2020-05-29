В смартфоне OnePlus 8 Pro отключили нашумевший режим, делавший предметы прозрачными

Всё благодаря обновлению фирменной оболочки. Сообщается, что главным его новшеством назвали отключение того самого «фотохромного» фильтра. Стабильная версия прошивки OxygenOS 10.5.9 размером 157 МБ уже распространяется среди пользователей.

Стоит отметить, OnePlus ранее заявила, что указанный выше режим создаёт опасность конфиденциальности и приватности. Правда, что интересно, отключение опции назвали временной меры. Уже в июне планируется перезапуск фильтра. С чем связано такое решение, пока не совсем ясно.