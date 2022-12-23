В смартфоне Samsung Galaxy A23 возникла загадочная ошибка. Из-за неё фото получаются некачественными

Ранее в этом году Samsung планировала отгрузить около 12,6 млн устройств Galaxy A23 5G и 17,1 млн устройств Galaxy A23 4G. Однако планы пересмотрели. Сообщается, что это связано с «загадочной и нераскрытой проблемой» с этой конкретной моделью.

Проблема касается камеры телефона. При этом ранее компании пришлось сменить партнёра: Sunny Optical была выбрана разработчиком 50-мегапиксельной основной камеры с OIS для Galaxy A23 5G.