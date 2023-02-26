В смартфонных процессорах MediaTek может появиться графика NVIDIA

Отмечается, что этот шаг станет важным для NVIDIA, поскольку продемонстрирует, что устоявшиеся архитектуры графических процессоров для настольных ПК также могут быть адаптированы к чипсетам для смартфонов.

Флагманский процессор MediaTek Dimensity 9200 станет главным бенефициаром этой интеграции, поскольку он изо всех сил старается не отставать от топовых моделей Qualcomm. Если MediaTek сможет получить хотя бы небольшое преимущество в производительности над Snapdragon, это может помочь компании завоевать премиальный сектор.