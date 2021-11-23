В смартфоны серии Xiaomi Redmi K50 установят сразу четыре разных процессора

Согласно информации инсайдера, в смартфонах Redmi K50 можно будет найти процессоры Snapdragon 870, Snapdragon 8 Gen1, Dimensity 7000 и Dimensity 9000. То есть в серии будет как минимум четыре модели.

Интересно, что Snapdragon 870 ранее уже использоваться в нескольких устройствах компании, например в Redmi K40. А вот три других чипа будут применяться впервые. Snapdragon 8 Gen1 пока и вовсе не представлен.

Что касается названия моделей, то, скорее всего, это будут Redmi K50, K50 Game Edition, K50 Pro и K50 Pro+. В разных регионах они, впрочем, выйдут под разными именами. Redmi K50 будет Poco F4.