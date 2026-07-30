В СМИ просочились все характеристики грядущего смартфона Oppo A7 Pro Max

Судя по документам, этот аппарат получит 6,57‑дюймовый экран AMOLED с разрешением 2372×1080. В экран встроен сканер отпечатков пальцев. Сразу из коробки телефон будет работать на ColorOS 16, которая основана на Android 16.

Что касается камер, то здесь фронтальная на 8 мегапикселей и основная на 50 мегапикселей. Дизайн устройства пока остаётся загадкой.

Внутри установлен процессор с частотой 2,4 ГГц, но его точное название не уточняется. Покупателям предложат на выбор 6 или 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ встроенного хранилища.

Заявленная ёмкость аккумулятора составляет 7820 мА·ч, что компанией, скорее всего, будет округлено до 8000 мА·ч. Также в телефоне есть ИК-порт.